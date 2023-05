Ucraina | Parigi | “Addestreremo piloti | paura per barriera lingua | corsi in francese”

(Di sabato 20 maggio 2023) "Preoccupazione per possibili barriere linguistiche" La Francia è interessata ad addestrareucraini all’uso dei caccia occidentali, ma ha sollevato preoccupazione per le possibili barriere linguistiche, emerge da fonti dell’Eliseo che precisano che isono in. Per questo la Francia sta lavorando insieme all’per individuareucraini in grado di parlare anche il, oltre che l’inglese. E’ previsto che idi addestramento pergià preparati a volare su caccia sovietici dureranno dai quattro ai nove mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Zelensky al G7: "Qui per avvicinarci alla pace" Una serie di strette di mano per rilanciare la causa. Passata da Roma, Berlino,e Londra, l' offensiva diplomatica di Zelensky prosegue al G7 di Hiroshima . In calendario, dopo gli incontri con Giorgia Meloni e il premier britannico ...... un tête - à - tête per portare avanti il percorso di disgelo dopo le tensioni tra Roma e... Zelensky ha scritto su Telegram: "È importante proseguire il dialogo trae Italia in materia ...

