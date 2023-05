Ucraina | Parigi | Addestreremo piloti | paura per barriera lingua | corsi in francese

Per questo la Francia sta lavorando insieme all'per individuare piloti ucraini in grado di parlare anche il francese, oltre che l'inglese. E' previsto che i corsi di addestramento per piloti ......la coalizione nata per modernizzare l'attrezzatura e la capacità tecnica della Difesa aerea,... così come a, per un bilaterale che riprova di fatto il disgelo con Macron. Il Presidente ...Per questo la Francia sta lavorando insieme all'per individuare piloti ucraini in grado di parlare anche il francese, oltre che l'inglese. E' previsto che i corsi di addestramento per piloti ...

Ucraina, Parigi: "Addestreremo piloti, paura per barriera lingua: corsi ... Adnkronos

Per questo la Francia sta lavorando insieme all'Ucraina per individuare piloti ucraini in grado di parlare anche il francese, oltre che l'inglese. E' previsto che i corsi di addestramento per piloti ...In particolare, ricorda, i sette grandi hanno confermato il pieno sostegno all’Ucraina, perchè i fatti dimostrano che ... All’incontro, “entro l’estate”, dovrebbe seguire una visita a Parigi. Lo ...