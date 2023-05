Ucraina | missione di pace affidata da Papa Francesco al cardinale Zuppi

... l'incarico di condurre una, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che ...... l'incarico di condurre una, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che ...di pace in, il Papa ha affidato al cardinale Matteo Zuppi l'incarico. 'Posso confermare che Papa Francesco ha affidato al cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente ...

Attacco su Kiev, la contraerea: "Abbattuti tutti i droni". Giallo sulla presa di Bakhmut - Vaticano: confermata la missione di Zuppi per la pace in Ucraina - Vaticano: confermata la missione di Zuppi per la pace in Ucraina RaiNews

Il Papa e Zelensky, non c’è pace Per il presidente ucraino un’istituzione religiosa non può essere la parte mediatrice di un conflitto, il Vaticano è percepito come «favorevole all’avversario»: non fa ...""Posso confermare che Papa Francesco ha affidato al Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'incarico di condurre una missione, in accordo c ...