Ucraina | la diretta – Zelensky vede Meloni | “Migliorare la nostra difesa aerea” Mosca | “Rischi colossali da invio F-16 all’Ucraina”

Sempre ieri, la vice ministra della Difesa, Hanna Malyar, ha affermato che le forze russe hanno concentrato la maggior parte delle loro riserve intorno a Bakhmut, rallentando il ritmo delle ...Venerdì le truppe russe hanno lanciato sei attacchi missilistici e 62 raid aerei su tutta l', effettuando 65 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo. 20 mag 08:18 Le forze ucraine ...Il suo confine con l'si estende per quasi 1.000 chilometri e i missili russi sono entrati ... La minaccia militarealla Moldova, tuttavia, si è ritirata dopo che l'esercito ucraino ha ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. G7, Zelensky: "Oggi pace diventerà più vicina". LIVE Sky Tg24

Se clicchi “Accetta i consensi” acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il co ...La notizia sulla nube radioattiva nata in Ucraina è stata diffusa dalla Tass, un’agenzia governativa russa che è controllata direttamente dal Cremlino ...