Ucciso a coltellate in casa | fermata la convivente e il suo amante

in casa a Corvetto: il caso . Omicidio Landriani: le indagini . Omicidio Landriani: i fermi .in casa a Corvetto: il caso. Dopo l'allarme lanciato dalla ...Svolta nell'omicidio di Piero Luigi Landriani, l'uomo di 69 anni che lo scorso 25 aprile è statocon circa ventiall'interno del suo appartamento nel quartiere Corvetto di Milano. La Squadra mobile ha fermato la sua compagna, una brasiliana di 49 anni, e il suo amante, un ...Evade dal carcere, ruba una Harley Davidson e fugge in vacanza sul lago di Garda: arrestato in un agriturismo Piero Luigi Landrianiin casa, fermata la convivente brasiliana e il ...

Uomo ucciso in casa a coltellate: fermati convivente e amico MilanoToday.it

La versione sull'assassinio di Pier Luigi Landriani, data dalla 39enne coinquilina, non ha convinto: fermato anche l'amante e presunto complice ...La donna, una 49enne brasiliana, e l'uomo, un 36enne italiano, sono gravemente indiziati di essere gli autori dell'omicidio avvenuto a Milano ...