“Uccisa da un infarto” Poco fa la notizia choc | famosa | bella e di successo È morta a soli 31 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Lutto nel mondo dello sport. La vice-campionessa mondiale si spegne per sempre a31, lasciando un vuoto incolmabile nella cuore della famiglia, degli amici e dei colleghi. A dare la drammaticadel decesso di Sandra Badie è stata la Federazione francese di jiu-jitsu. Sandra era riuscita a conquistare il terzo posto sul podio ai World Games di Birmingham del 2022. Un traguardo importante per la competizione sportiva equivalente alle Olimpiadi per le discipline non olimpiche. Sandra Badiea 31, il doloroso annuncio della Federazione sportiva. “Questa è una terribileche ha appena colpito la squadra francese di jiu-jitsu! Sandra Badie, vice-campionessa del mondo 2022, 3° degli ultimi World Games, èieri sera a seguito di un ...