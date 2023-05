“Tutto il possibile per l' Ucraina” La promessa del premier indiano a Zelensky

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) “Desidero assicurarvi che l'India e io personalmente faremoilper trovare una soluzione alla guerra in”. È questo il messaggio lanciato dal, Narendra Modi, che ha incontrato a margine del G7 il presidente ucraino, Volodymyr. Si è trattato del primo incontro tra i due leader dallo scoppio del conflitto tra Kiev e la Russia. “La guerra inè un grosso problema per il mondo intero. Ha avuto molti impatti diversi suil mondo. Ma non vedo il conflitto come un problema politico o economico. Per me, questa è una questione di umanità, una questione di valori umani” le parole delorientale. Modi ha poi espresso su Twitter “il nostro chiaro sostegno al dialogo e alla ...