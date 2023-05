Tumore al cervello ' inoperabile' | per i medici Giovanni non può sopravvivere La speranza in un intervento

Giovanni Latteri , un 27enne di Pianura ( Napoli ), è stato operato all'ospedale Carlo Besta di Milano per rimuovere unal, un glioblastoma con alto grado al quarto stadio. Alla madre Maria Suzzi - racconta 'Il Mattino' - i medici del San Giovanni Bosco di Napoli avevano detto che per il ragazzo non c'...IlalMa come ha fatto Giovanni a scoprire di avere un'Tutto è cominciato quando 10 giorni fa aveva delle emicranie e non sentiva sensibilità nella mano destra. Pensavamo ...... una raccolta fondi affinché qualcuno l'aiutasse a sostenere le spese per l'operazione al...è avvenuto perché i medici e oncologi dell'ospedale di Napoli hanno diagnosticato unche non ...

Tumore al cervello «inoperabile», per i medici Giovanni (27 anni) non sopravviverà. Poi l'intervento della spe ilmessaggero.it

Nonostante le poche possibilità di sopravvivere, una mamma ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese economiche riuscendo così a dare una speranza a suo figlio ...Giovanni Latteri, un 27enne di Pianura (Napoli), è stato operato all'ospedale Carlo Besta di Milano per rimuovere un tumore al cervello, un glioblastoma con alto ...