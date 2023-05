Tuchel alla Juventus | la reazione del Bayern | l’annuncio

Il Bayern Monaco è in vettaclassifica Bundesliga con 68 , seguito da Dortmund con 67, RB ... (Portiere) Allenatore:T.. RB LIPSIA: Henrichs B., Forsberg E., Kampl K., Diallo A., Klostermann ......nome per sostituire Massimiliano Allegriguida tecnica della squadra. Parlando dell'esonero di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco , con la scelda di affidare l'undici bavarese a Thomas, ...Le parole di Matthaus: 'era vicino al passaggioJuventus. Il Bayern era nervoso,era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non possono licenziarlo quando ha vinto ...

"Tuchel era vicino alla Juve, Bayern nervoso": Matthaus, rivelazione shock Tuttosport

I bavaresi di Tuchel perdono 1-3 in casa contro il Lipsia: se la squadra di Terzic dovesse vincere le prossime due gare sarebbe campione ...La squadra di Tuchel, in vantaggio con Gnabry, si fa rimontare dal Lipsia che vince 3-1 all'Allianz Arena (Laimer e due rigori di Nkunku e Szoboszlai). Il Bayern resta a +1 sul Borussia che però gioca ...