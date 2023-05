Trudeau fanatico Lgbt | vuole imporci l’utero in affitto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 maggio 2023) Il premier canadesenon capisce alcune cose di Giorgia Meloni. Buon segno. Al vertice G7 in corso in Giappone, Giorgia Meloni è stata avvicinata dal Premier canadese Justin, che l’ha intrattenuta privatamente sulla bontà delle politiche, in particolare sulla liberalizzazione della pratica delin. Già perché, dopo aver liberalizzato la vendita e l’uso delle droghe leggere, ha legalizzato purein, trasformando il Canada in un supermarket dove i clienti arrivano da tutto il mondo per comprare bambini freschi di giornata. Le cronache raccontano di una Meloni per nulla scossa, semmai infastidita, che un Premier mettesse becco nelle nostre politiche ...