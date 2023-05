Trieste | saluti fascisti a una commemorazione | protagonista un assessore di Fdi

(Di sabato 20 maggio 2023) La destra italiana è piena die solo chi è Ancorae riti, dunque ancora polemica. L'occasione è laper i 40 anni della morte in Mozambico di un ...

La destra italiana è piena di fascisti e solo chi è Ancorafascisti e riti fascisti, dunque ancora polemica. L'occasione è la commemorazione per i 40 anni della morte in Mozambico di un giornalista triestino, impegnato politicamente a destra, Almerigo ...Così la segretaria del Pd provinciale diCaterina Conti, dirigente nazionale del partito, stigmatizza cori eromani che hanno segnato la commemorazione del giornalista e dirigente del ...... Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin di, Circolo Legambiente "Ignazio Zanutto" di ... " Non solo porto iistituzionali " ha detto " ma voglio sottolineare la passione che traspare ...

Saluti romani a Trieste, bufera su Scoccimarro - Friuli V. G. Agenzia ANSA

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Ancora saluti romani e riti fascisti, dunque ancora polemica. L'occasione è la commemorazione per i 40 anni della morte in Mozambico di un ...Stavolta oltre al «Presente!», alle braccia tese e al saluto «al camerata Grilz», nel polverone c’è l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Fabio Scoccimarro, presente alla cerimonia. Dunque oltre ...