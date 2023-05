Tribunale dei brevetti | occasione da non perdere | l' intesa diventi definitiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) È bene che il governo non canti vittoria se vuole assicurarsi che l'Italia non perda l'di ospitare la sezione della divisione centrale delUnificato deiche doveva essere destinata a Milano dopo l'uscita del Regno Unito dal sistema dell'Unione Europea. Da molto tempo gli operatori di settore avevano segnalato la necessità, più che l'opportunità, che questo ufficio giudiziario a tre teste (originariamente una a Parigi, una a Monaco e una a Londra) non si impiantasse senza che l'Italia partecipasse a gestirlo: appunto ospitando la sede che si è resa vacante con la Brexit. Ma la notizia secondo cui, al contrario, ilcomincerà a lavorare senza garanzie che l'Italia si veda assegnata quella sede, e con Francia e Germania che si spartiscono il bottino londinese, è di quelle che non ...