Tragedia del Mottarone | per la Procura risparmi dietro la cattiva manutenzione

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Ladella Repubblica di Verbania ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini per ladella funivia del. La pm Olimpia Bossi chiede il rinvio a giudizio per i tre principali indagati - il titolare dell'impresa di gestione della funivia Luigi Nerini, il direttore tecnico Enrico Perocchio, il caposervizio Gabriele Tadini - per i vertici della Leitner, la società che si occupava delladell'impianto (Anton Seeber, Martin Leitner, Peter Rabanser), e per le due società coinvolte, la Ferrovie delsrl e la Leitner. Archiviate tutte le altre posizioni. A due anni di distanza dalla, si avvicina dunque il processo per i presunti responsabili di quanto avvenne il 23 maggio 2021. Erano le 12,25 circa quando una cabina, con a ...