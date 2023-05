Traffico Roma del 20-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Laurentina e laFiumicino incidente anche sullaFiumicino in fila altra parte di medici via Portuense in direzione del centro per un altro incidente rallentamenti e code su Viale Guglielmo Marconi in direzione di via Cristoforo Colombo mentre su via Pontina Ci sono code per un veicolo in panne all’altezza di Sanno verso Pomezia e domani sera al Circo Massimo il concerto di Bruce Springsteen già attive limitazioni per ilche proseguiranno fino a lunedì chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via della massima di Ercole a partire dalle 20 di questa sera saranno chiuse anche via del Circo Massimo piazzale La Malfa via della Greca era corsia ...