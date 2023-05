Traffico Roma del 20-05-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 20 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... come in molti casi è infatti successo anche adurante le proteste di Ultima Generazione. - A Londra un uomo ha aggredito gli attivisti per il clima che stavano bloccando il: è accaduto ...In relazione alla E45 si segnala invece "che l'uscita Borello Nord versoè stata riaperta in ... 12.08 Riaperta alla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) tra Sarsina Nord e Monte Castello,...Lo comunica Rfi, secondo cui ildei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna - Firenze -- ...

Traffico Roma del 20-05-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

L'area concerto aprirà alle ore 14.00. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo, seguito alle ore 17.45 da Sam Fender ...Ma la 'sfortuna', per i due individui che questa mattina hanno scaricato in via Oscar Amulfo Romero, è stata quella di trovarsi davanti, proprio mentre stavano scaricando un frigo, uno scaldabagno e..