Traffico Roma del 20-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondi ilsulla principale rete viaria della capitale in centro manifestazione con corteo i partecipanti ed a Piazza della Repubblica si sta muovendo verso Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour Piazza dell’esquilino via Liberiana via Merulana viale Mazzini e via Emanuele Filiberto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per numerose linee di bus altra manifestazione con corteo sempre nel pomeriggio al Ostiense partenza e arrivo da Parco Schuster saranno in via Ostiense viale del Campo Boario e via delle Conce proseguono fino alle 17 di oggi pomeriggio lavori di potatura in viale del Pinturicchio vietato il transito da via Niccolò L’alunno a via Flaminia vietato il transito anche in via ...