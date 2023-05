Traffico Roma del 20-05-2023 ore 14 | 30

(Di sabato 20 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

A soli 7 mesi dal lancio è stata scelta da Btcex, portale con un '' giornaliero medio di ... Bove e Carnesecchi, 'prospetti' importanti di sassuolo,e Cremonese. Scelta prospettica I ...Da Pescara aci vogliono 3 ore e 22 minuti in treno, L'Aquila è l'unico capoluogo di regione ... La ferrovia tirrenica è oberata delpasseggeri e l'indirizzo strategico è poi trasferire ...Lo comunica Rfi, secondo cui ildei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna - Firenze -- ...

Traffico Roma del 20-05-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Cortei ed eventi sportivi sportivi sabato 20 e domenica 21 maggio: divieti di circolazioni, mezzi pubblici linee e orari ...Sono stati avviati i lavori di riqualificazione del manto stradale e di realizzazione dei marciapiedi di via Bonn in zona Torrino, nel Municipio IX, con un impegno di circa 110mila euro. Le opere si c ...