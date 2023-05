Traffico Roma del 20-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati Studio Massimo Beschi è ancora un incidente per provocare code sul Raccordo Anulare siamo in carreggiata interna tra l’uscita per lae la Nomentana rallentamenti invece in esterna 3 all’ardeatina e l’abbia auto in fila anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione sala lentamente invece verso lo stadio in centro nel pomeriggio dalle 14 alle 18 manifestazione con corteo circa 3500 persone partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno in Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour Piazza dell’esquilino via Liberiana via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto altra manifestazione con corteo sempre nel pomeriggio al Ostiense dalle 14 alle 20 partenza e arrivo ...