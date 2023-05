Traffico Roma del 20-05-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 20 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati L’incidente è avvenuto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza dello svincolo per La Rustica provoca ancora rallentamenti a partire dall’ uscita Prenestina proviamo rallentamenti anche 3 Flaminia e Salaria ma in carreggiata interna incidente anche in città in via della Stazione Ottavia all’altezza della Stazione possibile Dunque era lì fino alle 17 per lavori di potatura è vietato il transito in viale del Pinturicchio da via Niccolò L’alunno a via Flaminia divieto di transito anche in via Flaminia su tutta la sede stradale della carreggiata a senso unico di marcia che porta su Viale del Pinturicchio nel pomeriggio in centro dalle 14 alle 18 manifestazione con corteo circa 3500 persone partiranno da piazza repubbliche arriveranno in Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo a via delle Terme ...

Lo comunica Rfi, secondo cui ildei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna - Firenze -- ......invece che l'uscita Borello Nord versoè stata riaperta in entrambe le direzioni; Borello Sud invece è chiusa in direzione Ravenna. L'accesso all'autostrada è possibile. Vie chiuse al...... attraverso la comandante Cristina Corti, previsto la sospensione temporanea delveicolare ... via dei Mille; via Ugo Foscolo; via; via Sirtori; via XXV Aprile; via Europa e via ...

Roma, attivisti si calano dal Ponte delle Valli: traffico in tilt. «Siamo bloccati da 45 minuti» ilmessaggero.it

Interventi già su 4 chilometri dal raccordo anulare verso il centro via Salaria, via Portuense, via Casilina e via Tuscolana ...La vergogna di una rissa passata e l'evoluzione verso un punto di vista da fuoricorso. Prima dell'inattesa "ricaduta" ...