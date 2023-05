Traffico Roma del 20-05-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 20 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in centro oggi pomeriggio è in programma un corteo tra Piazza della Repubblica è San Giovanni il percorso e le temporanee deviazioni bus sono sulmobilita.it domani il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo metropolitane che saranno attive fino alle 1:30 di notte per quel che riguarda la viabilità è già chiusa via dei Cerchi e ulteriori chiusure previste a partire da questa sera il piano viabilità E cosa cambia per i bus in dettaglio sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Lo comunica Rfi, secondo cui ildei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna - Firenze -- ......invece che l'uscita Borello Nord versoè stata riaperta in entrambe le direzioni; Borello Sud invece è chiusa in direzione Ravenna. L'accesso all'autostrada è possibile. Vie chiuse al...... attraverso la comandante Cristina Corti, previsto la sospensione temporanea delveicolare ... via dei Mille; via Ugo Foscolo; via; via Sirtori; via XXV Aprile; via Europa e via ...

Roma, attivisti si calano dal Ponte delle Valli: traffico in tilt. «Siamo bloccati da 45 minuti» ilmessaggero.it

Interventi già su 4 chilometri dal raccordo anulare verso il centro via Salaria, via Portuense, via Casilina e via Tuscolana ...La vergogna di una rissa passata e l'evoluzione verso un punto di vista da fuoricorso. Prima dell'inattesa "ricaduta" ...