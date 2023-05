Traffico Roma del 20-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023) LuceverdeDi nuovo buongiorno e Bentrovati nulla da segnalare per ora sulle strade ditempi di percorrenza regolari sull’intero percorso del raccordo anulare fino alle 10 per lavori di potatura è vietato il transito su Viale del Pinturicchio da via Niccolò L’alunno a via Flaminia divieto di transito anche in via Flaminia su tutta la sede stradale della carreggiata a senso di marcia che porta su Viale del Pinturicchio nel pomeriggio in centro dalle 14 alle 18 manifestazione con corteo circa 3500 persone partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno in Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo a via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour Piazza dell’esquilino via Liberiana via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto altra manifestazione con corteo all’ostiense sempre nel pomeriggio dalle 14 alle 20 ...