Traffico Roma del 20-05-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 20 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati non si rilevano al momento particolari difficoltà e sulle strade diper lavori di potatura fino alle 17 è vietato il transito in viale del Pinturicchio da via Niccolò L’alunno a via Flaminia e poi anche in via Flaminia su tutta la sede stradale della carreggiata a senso unico di marcia che porta su Viale del Pinturicchio Nel pomeriggio invece in centro dalle 14 alle 18 manifestazione con corteo circa 3500 le persone che partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno in Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour Piazza dell’esquilino via Liberiana via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto altra stazione con corteo al Ostiense dalle 14 alle 20 partenza e arrivo dal Parco Schuster saranno impegnate via Ostiense viale del ...

Il nostro quartiere, Vigna Clara, è preso di mira, così come altri a, Prati, Flaminio, Parioli. Queste rapine non avvengono nemmeno di notte, ma in pieno giorno quando c'è piùcosì i ...Non solo le rapine dei Rolex a mano armata in mezzo al, ma i predatori degli orologi di lusso puntano anche alle collezioni custodite nelle casseforti di professionisti e imprenditori. È dell'altra notte il raid in una villetta di via Pomarico a ......con le pistole mentre restano imprigionati con i loro suv o auto sportive in mezzo aldell'... Non è un caso, secondo gli investigatori, che sette mesi fa a un professionista dinord (uno ...

Roma, attivisti si calano dal Ponte delle Valli: traffico in tilt. «Siamo bloccati da 45 minuti» ilmessaggero.it

Autostrada e Adriatica chiuse, traffico anche pesante dirottato nel cuore di Rimini. Come sempre in transito nel Rione Clodio, per la disperazione dei residenti. Che tornano a protestare duramente con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...