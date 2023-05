Tottenham | Mason | «Lenglet è il tipo di profilo che vogliamo sul campo di allenamento | è professionale»

Ryan, allenatore del, ha parlato del carattere del difensore degli Spurs Lenglet. Ecco le sue dichiarazioni Ryan, allenatore del, ha parlato del carattere del difensore ...- Brentford è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, pronostici. In questo derby londinese ildi Ryanè pronto a giocarsi le sue ultime possibilità di centrare la qualificazione all'Europa League. Traguardo che renderebbe sicuramente meno negativa una stagione iniziata con ...... da Conte a Stellini fino al traghettatore. L'ex allenatore dell'Inter il 26 marzo scorso ha rescisso il proprio accordo coldopo tante voci relative ad un suo futuro lontano da ...

Tottenham-Brentford, formazioni ufficiali: Mason con Son e Kane ... Footballnews24.it

Tottenham boss Ryan Mason is happy counting on fit-again Yves Bissouma.The midfielder could start today against Brentford. Mason said, "It is a bonus becaus ...Gareth Southgate heads into what is likely to be his fourth and last major tournament in charge at Euro 2024 in Germany.