Torta al limone con mandorle | un gusto irresistibile e semplicissima da fare

Leggi su donnaup

(Di sabato 20 maggio 2023) Se amiamo ildelnon possiamo lasciarci sfuggire un dolce come laal. Questo dolce, dal profumo intenso, è super soffice ed estremamente semplice da realizzare. Laalè ideale da gustare durante qualsiasi ora della giornata e riuscirà a farsi amare da tutti quelli che ne assaggeranno anche un solo pezzettino. Credi a me: non deluderà le aspettative! Per prepararla abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 3 limoni Sale 300 gr diin polvere 6 uova Zucchero a velo 1 cucchiaino di lievito vanigliato in polvere 250 gr di zucchero Come abbiamo detto sopra, creare questaè alla portata di tutti. Tempo totale: 2 ore Preparazione: 20 ...