Torino | Roccella contestata al Salone del Libro | sit-in di Extinction Rebellion e Non una di meno Salta la presentazione

(Di sabato 20 maggio 2023) Non è andata a buon fine ladel‘Una famiglia radicale’ all’Arena Piemonte deldi, che è stata interrotta da attivisti die dalle femministe di ‘Non una di’. Il testo infatti è firmato dalla ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia. Proprio appena quest’ultima aveva preso la parola sul palco, i contestatori hanno cominciato a urlare slogan e si sono seduti per terra nella sala. Le accuse, in particolar modo, riguardavano la politica del Governo sugli investimenti a combustibili fossili e la restrizione del diritto all’aborto. I militanti erano seduti tra il pubblico, e di fatto hanno impedito alla ministra di presentare il. ...