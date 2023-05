Torino | Juric ha la febbre | è a rischio per la Fiorentina

(Di sabato 20 maggio 2023) La presenza di Ivandomani pomeriggio in panchina, per la partita delcontro la, è a. L'allenatore...

Commenta per primo Alla vigilia di- Fiorentina , a presentare la partita in casa granata è l'allenatore in seconda Matteo Paro: 'Misterha solo un po' di febbre, dovrebbe recuperare per domani' ha spiegato. Poi sulla ...Al Var ci sarà La Penna, assistito da Paganesi Presentazione del match QUI- Indisponibili Miranchuk e Radonjic.dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 2 - 1 con Milinkovic - Savic in ...- Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioniè costretto a fare a meno di Sanabria , fermato da una lesione muscolare: una perdita non indifferente per il tecnico granata, visto il ...

Corriere Torino: “Savva conquista Juric” Toro News

I convocati di Torino-Fiorentina, gara valida per la 36^ giornata di campionato in programma per domenica 21 maggio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...