Torino-Fiorentina | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di sabato 20 maggio 2023) Stessi punti, ma esigenze ben diverse per, appaiate in graduatoria a quota 49 punti. I granata hanno ormai poco da chiedere ad un torneo che li vede brillare in trasferta (imbattuti dal derby dello Stadium con la Juventus, e quattordici punti incassati in sei uscite) ma...

Domenica 14 maggio: 12:30 " Lecce - Spezia (DAZN/Sky) 15:00 "(DAZN) 18:00 " Napoli - Inter (DAZN) 20:45 " Udinese - Lazio (DAZN). Lunedì 22 maggio: 18:30 " Roma - Salernitana (...Domani tocca alla sfida salvezza Lecce - Spezia (12.30),(15), Napoli - Inter (18) e Udinese - Lazio (20.45). Lunedì si chiude con i posticipi Roma - Salernitana (18.30) ed Empoli ......a Roma con la. Evidentemente, in previsione della finale di Champions del prossimo 10 giugno, ai meneghini verrà concesso di giocare l'ultima partita del campionato sul campo delin ...

Rocco Commisso si è affiancato a persone fidate in questi anni a Firenze. Da Joe Barone a Daniele Pradè non mancano le figure di spicco.Il Torino recupera Miranchuk per la sfida con la Fiorentina. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Aleksey si sta allenando con i compagni. Non da oggi. Giovedì ha svolto la prima seduta in gruppo, ieri ...