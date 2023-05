Torino-Fiorentina | le probabili formazioni | Juric lancia Pellegri dal 1? | Italiano punta su Jovic

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 20 maggio 2023) La 36ª giornata del campionato di Serie A, si è aperta con lo splendido successo conseguito dal Monza di Raffaele Palladino, ai danni del Sassuolo di Domenico Berardi e compagni. Sfida tenutasi lo scorso 19 maggio, alle ore 20:45, in quel del Mapei Stadium, e conclusasi sul risultato finale di 2-1 in favore della compagine brianzola, grazie alle reti siglate da Patrick Ciurria, e Matteo Pessina, con cui i biancorossi hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva. Ciò nonostante un’altra partita davvero molto interessante del 36° turno di campionato, è senza alcun dubbio quella che vedrà affrontarsi le compagini di, match previsto domenica 21 maggio, alle ore 15:00, nella splendida e suggestiva cornice dell’Olimpico Grande. Attualmente entrambe le squadre si ritrovano appaiate in classifica a quota 49 ...