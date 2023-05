Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2023 | Roner e Fregnan quarti nella prova a coppie miste di compound

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Si chiude senza podi l’avventura dell’Italia aper la seconda tappa stagionale delladeldiconpenultima giornata della manifestazione, riservata a tutte le finali della divisione(domani toccherà alolimpico, senza azzurri impegnati), il movimento tricolore ha archiviato infatti un quarto posto. Elisaed Elia, gli unici nostri portacolori capaci di qualificarsi per una finale nel weekend cinese, hanno perso purtroppo lo spareggio per il terzo postocontro il Messico (di Andrea e Miguel Becerra) allo shoot-off per 18-19 dopo aver ...