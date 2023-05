Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2023 | Roner e Fregnan quarti nel mixed team compound

(Di sabato 20 maggio 2023) Sconfitta allo shoot off per Elisaed Elianella finale per il bronzo nel. A, sede della seconda tappa delladel, la coppia azzurra perde 154-154 (19-18) contro il Messico di Andrea e Miguel Becerra e chiude al quarto posto. Primi tre set conclusi tutti 38-38 e l’ultimo con un doppio 40 che rimanda il verdetto allo shoot off. Qui è la coppia centroamericana che si dimostra più lucida e piazza un 10 e 9 contro i due 9 degli azzurri. La spedizione tricolore tornerà in Italia dove inizierà a preparare i prossimi eventi internazionali: dal 28 maggio al 4 giugno ci sarà l’European Grand Prix a Umag in Croazia, mentre ladeltornerà con ...

La nazionale femminile di Biathlon è presente a Lucca per effettuare allenamenti al Tiro a Segno, il più completo e funzionale impianto di questo tipo in Italia. Le atlete hanno incontrato l'assessore ...