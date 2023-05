(Di sabato 20 maggio 2023) Milano, 20 mag – “Non mi sentivo così da quando Archie Gemmill ha segnato con l’Olanda nel ’78”, dice Mark Renton in Trainspotting nel momento dell’orgasmo con Diane. Ora chiunque assocerebbe una frase del genere a uno dei più alti momentipropria nazionale di calcio: noi italiani, per esempio, potremmo fare riferimento all’urlo di Marco Tardelli contro la Germania Ovest nel 1982, oppure al rigore di Fabio Grosso contro la Francia nel 2006. Invece Renton ricorda un goal assolutamente inutile, buono per battere sì l’Olanda, ma non per evitare l’ennesima eliminazione al primo turno da un Mondiale. Oggi infatti ci occuperemo, totalmente incapace nella sua lunga storia di superare un turno né al Mondiale né all’Europeo. La...

“Ti amerei anche se vincessi”: la maledizione della Scozia Il Primato Nazionale

