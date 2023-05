Thiago Motta al Napoli in coppia col ds Sartori Bargiggia

(Di sabato 20 maggio 2023)sulla panchina del. In tandem con Giovanni Sartore direttore sportivo del Bologna, l’uomo che creò prima il Chievo dei miracoli e poi l’Atalanta (anch’essa dei miracoli).sarebbe un colpo straordinario per il. Lo scrivesu Twitter. Per la panchina del @sscin forte crescita il profilo di. Con lui potrebbe arrivare dal @Bolognafc1909 anche il ds. — Paolo(@Paolo) May 20, 2023 L'articolo ilsta.

Napoli, avanzaper sostituire Spalletti Della questione allenatore Napoli ne ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia su Twitter : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Tutto sulle prossime mosse offensive del Bologna diin vista della prossima stagione di Serie A In questo momento, a 270 minuti dal termine, il Bologna occupa la prima casella della parte destra della classifica. Con la concreta ...Da allora quattro pareggi e due sconfitte per gli uomini di, che in ogni caso in questo parziale sono stati capaci di fermare sia il Milan che la Juventus, non le uniche big alle quali ...

Bargiggia a sorpresa: "Thiago Motta per la panchina e può arrivare Sartori come ds" Tutto Napoli

Il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto un post sui social con aggiornamenti sulla panchina azzurra dopo il probabile addio di Spalletti ...Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del possibile nuovo allenatore del Napoli sui social.