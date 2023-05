“The Ferragnez 2” | Chiara Ferragni e Fedez stupiscono senza colpi di scena

(Di sabato 20 maggio 2023)tornano su Prime Video con The2, la seconda stagione della docu-serie sulla loro vita. In questi primi quattro episodi si notano già delle grandi differenze dalla prima stagione, più incentrata sul farci conoscere i protagonisti e i meccanismi che si nascondono dietro il mondo dei social. Questa volta si tratta di un vero e proprio viaggio emotivo, dalla scoperta della malattia dial suo ritorno sul palco, quattro episodi che vi faranno certamente sorridere, ma anche molto commuovere e riflettere. Qualcuno malignerà che si tratta di un racconto costruito e ben montato, e se certamente non possiamo trascurare che si tratti di un prodotto televisivo, non possiamo neanche rimanere impassibili dinanzi alla potenza della narrazione, che ci trascina con sé per tutto ...

