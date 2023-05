Territorio autonomo di Gagauzija. Gli 'europeisti' moldavi vogliono l'annullamento del voto e la NATO si avvicina...

(Di sabato 20 maggio 2023) È così che, per esempio, che il 18 maggio sono iniziati a Kišinëv gli 'american days', nel corso dei quali, come riporta con soddisfazione la 'Gazzetta Italo - Moldova', si sono potuti '...

... messa in piedi dopo la fine dell'URSS) torna a far sentire la propria voce ildi Gagauzija, dove le elezioni per la carica di 'Bashkan' (Governatore) hanno dato la vittoria alla ......e le associazioni del, hanno organizzato una serie di iniziative volte a sostenere i caregiver familiari che prestano volontariamente cura e assistenza a un proprio caro non. ...Tipicamente si pensa che questo sia ilnaturale dei Millennials, eppure, spiega Monti, ...legati al posto fisso ma che non vedono così lontano anche la possibilità di un lavoro. Lo ...

GAGAUZIA: Nuovo rischio destabilizzazione East Journal

"A Ippolito Nievo è intitolata la primaria - ha detto a margine l'assessore regionale - ; fu proprio Nievo a consegnarci una delle migliori definizioni del nostro territorio 'Il Friuli, un piccolo ...I Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio con la collaborazione del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, hanno effettuato un ...