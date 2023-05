Terra Amara | anticipazioni 21-27 maggio 2023 | Demir e Ylmaz pongono fine alle ostilità ma…

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 20 maggio 2023)da domenica 21 a sabato 27Eyup fa chiamare Hatip in carcere. Se entro ventiquattr’ore non riceverà i soldi che Hatip gli ha promesso per essersi preso la responsabilità della morte di Cengaver, rivelerà a Yilmaz chi è il vero assassino. Hatip, messostrette, decide di agire facendolo pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l’agguato sia stato ordito da. Le indagini sulla morte di Ercument proseguono:è accusato di omicidio e l’onore di Zuleyha viene infangato. Per proteggersi, Hunkar eincontrano Yilmaz e Fekeli e i quattro stabiliscono un piano. Mujgan, che non è stata informata dei fatti, si ...