Tennis | Berrettini non recupera | addio anche al Roland Garros

(Di sabato 20 maggio 2023) "Sto facendo buoni progressi con la riabilitazione, e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull'erba al 'Boss Open' di Stoccarda". Con questa storia su Instagram, Matteo, ancora alle prese con l'infortunio agli addominali, annuncia il proprio forfait al, secondo prova dello Slam che comincerà il 28 maggio per concludersi domenica 11 giugno. (Ansa). (foto@fitp.it-GiampieroSposito)