Tenetevi libere per il weekend del 10-11 giugno

(Di sabato 20 maggio 2023) . Ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano potrete provare gratis un vasto ventaglio di attività per il corpo e per la mente, sotto la guida dei migliori maestri. Yoga e longevità: pratichiamo con Lorenza Minola X Vi aspettiamo A corpo libero Si va dalle discipline più tradizionali, come running e yoga, alle nuove tendenze di successo mindfulness, kravfit, calisthenics. È possibile prenotarsi a più corsi (nel ...

La Grecia , sotto tutti questi punti di vista, non delude mai!pronti allora perché oggi ... Queste spiagge sono in parte attrezzate e in partee sono rigorosamente chiuse dal tramonto ...La Grecia , sotto tutti questi punti di vista, non delude mai!pronti allora perché oggi ... Queste spiagge sono in parte attrezzate e in partee sono rigorosamente chiuse dal tramonto ...

Sfratto rinviato: il piccolo Spiderman ha ancora una casa Zic.it - Zero in condotta

Denis Ménochet: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su Denis Ménochet secondo Rolling Stone Italia ...