La formazione di Gasperini è ancora potenzialmente in lotta per la Champions, con i tre punti di distacco dal, quinto, e la possibilità di una nuova pesante penalizzazione alla Juventus. ...Inter, il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di MkhitaryanLa brutta notizia della semifinale di ritorno vinta con ilè stata infatti quella dell'uscita dal campo di Mkhitaryan alla fine del ...L'infortunio di Ismael Bennacer è unadavvero pesante e l'intenzione è di correre subito ai ripari. Calciomercato, doppio affare a centrocampoL'idea in Casaera quella di ...

Tegola Milan, colpo di scena Kalulu: tifosi di stucco Calciomercatonews.com

Brutte notizie in vista di Inter-Atalanta e non solo: il bomber nerazzurro va ko, per lui la stagione è già finita ...Brutta notizia in casa Juve per l’infortunio del suo giocatore. Questo sarà costretto ad intervento chirurgico. Salterà dunque il Milan alla prossima giornata Beh, non si può dire che al Milan quanto ...