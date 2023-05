Taranto | stasera Wolf e Foxx Teatro Fusco

(Di sabato 20 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Quindici anni ciascuno, ma una grinta e una personalità da veterani. Dopo l’esibizione dei Mangrovia Twang, adesso tocca a Federico, noto come “”, e a Gabriele, “”, entrambi classe 2008 e tarantini, che si esibiranno domani 20 maggio alle ore 21.00 sul palco delcomunale. Un duo esplosivo, i “”, fra i tre vincitori del bando “Emergenze Musicali”, presentato circa sei mesi e che a febbraio ha svelato i suoi risultati, a fronte di una partecipazione massiccia da parte di band e giovani cantanti. A ispirare questa speciale iniziativa messa in campo dall’Amministrazione cittadina, insieme alcomunalee col supporto delPubblico ...

«Questi ragazzi hanno grinta da vendere e sono curioso di vedere cosa combineranno sul palco – le parole dell’Assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –. Un palco che, con ...ANCONA- Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l’Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo. Per quanto riguarda le Marche, la circolazione verso nord ...