Taranto | Capuano dopo il rinnovo | “Faremo una squadra simpatica Gestirò anche area tecnica”

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilaffida i propri sogni di gloria ad Eziolino. Nonostante le richieste da altre piazze del Girone C della Serie C,ha voluto fortemente rimanere in quel diper inseguire il sogno playoff sfuggito in questa stagione solo all’ultima giornata. Ai microfoni di Antenna Sud,ha voluto parlareil prolungamento del contratto che sarà triennale con il. Le parole di: “C’era un accordo col presidente, al quale va un ringraziamento illimitato: fare un progetto così lungo, in Lega Pro, non è da tutti i giorni. Significa che è stato apprezzato l’uomo e i tanti sacrifici, a prescindere dal valore tecnico. Adesso ci sono delle responsabilità maggiori: credo di avere la capacità e l’esperienza per poterlo ...

... Play Off Serie C: in programma due derby Sport [ 20/05/2023 ] Serie C,: il nuovo ciclo con i pieni poteri a EziolinoSport Ricerca per: Home Sport Il salentino Eliseo Donno su ...... Play Off Serie C: in programma due derby Sport [ 20/05/2023 ] Serie C,: il nuovo ciclo con i pieni poteri a EziolinoSport [ 20/05/2023 ] Titoli di cosa per New Basket Brindisi, ...... Play Off Serie C: in programma due derby Sport [ 20/05/2023 ] Serie C,: il nuovo ciclo con i pieni poteri a EziolinoSport [ 20/05/2023 ] Titoli di cosa per New Basket Brindisi, ...

Taranto: Capuano svela ad Antenna Sud il suo progetto Antenna Sud

La notizia era nell'aria già da qualche settimana, ma adesso che è stato messo tutto nero su bianco, non ci sono più dubbi ...In un'intervista concessa in esclusiva ad Antenna Sud, il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha svelato il progetto che ha in mente per la società rossoblu dopo il rinnovo del contratto ...