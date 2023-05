Svizzera | precipita aereo turistico | morti il pilota e due passeggeri

L'aereo è precipitato in una zona boschiva difficile da raggiungere . La polizia ha spiegato che il velivolo era immatricolato ine stava effettuando un volo turistico quando si è verificato l'incidente. Leggi Anche Lusevera (Udine), cade ultraleggero: due vittime - Morto pilota delle Frecce Tricolori Leggi Anche Strage ...Il luogo dell' incidente è stato raggiunto dalla poliziae dai soccorsi. La zona è stata interdetta al pubblico per poter consentire alle autorità federali competenti di svolgere i rilievi ...L'incidente in, vicino a ...

Svizzera, cade un aereo da turismo: ci sono vittime Sky Tg24

Un aereo turistico è precipitato in Svizzera. A quanto pare l'incidente ha causato delle vittime anche se non è stato reso noto il numero preciso.Incidente aereo in Svizzera, dove diverse persone sono morte dopo che il velivolo turistico su cui viaggiavano è precipitato in una zona montana vicino a Les Ponts-de-Martel. Lo riporta l’agenzia sviz ...