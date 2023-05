Storico concorrente di Amici sposa il compagno | “Andrea è mio marito!” – FOTO

(Di sabato 20 maggio 2023) Pierpaolo Astolfi,della prima edizione didi Maria vinta da Dennis Fantina, hato ildavanti al governo danese, così come ha svelato sul suo profilo di Instagram.diil: “è mio” “Oggi io eabbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IL FALLIMENTO DEL LANCIO DELLO SCORSO GENNAIO Lo scorso 10 gennaio è fallito lotentativo ...in bancarotta e stabilisce di fatto l'offerta minima per qualsiasi potenziale offerta. ......classico giro del Centrodi Borgo: si disputerà la 13ª edizione della staffetta a 2 su un percorso da 1400 metri da ripetere 3 volte a testa. Quest'anno ci saranno i chip e ogni......Consiglio di Stato aveva contestato al Csm di aver fatto prevalere Bombardieri sul suo... in cui la realtà criminale è connotata dalloradicamento della 'Ndrangheta e dalle sue ...

Storico concorrente di Amici sposa il compagno: “Andrea è mio marito!” Blog Tivvù

Storico concorrente di Amici di Maria De Filippi sposa il suo compagno: “Andrea è mio marito!”, ecco di chi si tratta - FOTO.Saranno premiati i tre finalisti di "Balcone fiorito", il concorso promosso dal Borgo Quinzano: "Un modo per dare vitalità al centro storico" ...