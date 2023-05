(Di sabato 20 maggio 2023) L'alluvione in Romagna diventa l'occasione per dare del negazionista a Paolo Prodi, che negazionista non è, e per trasformarla in arma letale contro l'Occidente e qualsiasi altro avversario. Ma il climate change è faccenda drammaticamente seria contro cui serve visione

L'ottimismo (ingiustificato) di Repubblica sul Pd, per esempio, ha sprigionato tutto il proprio irrefrenabile entusiasmo nei confronti dei risultati elettorali giunti da Brescia sulle ...... Latina, Imperia e Sondrio) contro le due del centrosinistra (Brescia e Teramo) e che anche la tanto decantata vittoria dem a Brescia (peruna sorta di "spinta psicologica" che riapre "...Non è bastato il ' DNA Champions ' sul quale l'allenatorePioli ha romanzato, forse troppo ... Per demeriti altrui, per decisioni arbitrali. No, non si legga tra le linee la goduria nell'...

Stefano Folli. Il cambiamento climatico come guerra ideologica (di S ... L'HuffPost

La tragedia dell’Emilia-Romagna, ultima di una lunga serie di dissesti, ha prodotto un sussulto di solidarietà verso le persone colpite dal disastro. È caratteristico di un paese che nei momenti di ...Militanti e commentatori filo-dem tifano per una riscossa del partito che può partire dai risultati "incoraggianti" di Brescia: ecco perché il comune lombardo non può essere il simbolo della rinascita ...