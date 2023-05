Stazione Termini | arrestati altri due giovani | il piano Piantedosi comincia a dare i suoi frutti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) Ancora due arresti da parte della Polizia nell’area della, dove i controlli sono stati ulteriormente intensificati in seguito alle indicazioni del Ministro dell’Interno,. Gli agenti hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino di 23 anni. È gravemente indiziato del reato di furto ai danni di una donna, alla quale aveva strappato dalle mani il cellulare mentre lei si trovava seduta a bordo di un mezzo pubblico, fermo in piazza dei Cinquecento. Poi si era datgo alla fuga. La vittima ha inseguito l’uomo fino a quando non l’ha perso di vista., l’arresto dell’immigrato Scorgendo una pattuglia della Polizia transitare in quel momento all’incrocio di via Manin e via Amendola, ha fermato gli agenti. ...