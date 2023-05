Spugna | «Inter Women avversario importante! Contenti del risultato»

(Di sabato 20 maggio 2023)esprime la propria contentezza dopo la vittoria della sua Roma nel finale contro l’. Le parole dell’allenatore delle ragazze giallorosse, premiate al termine della sfida per lo scudetto aggiudicato in Serie A Femminile.– Alessandrovistato da La7 dopo la vittoria della Roma contro l’, afferma: «Eravamo consapevoli che Sophie Roman Haug potesse essere una soluzione importante e l’abbiamo sfruttata. Lei su quelle palle si butta così. Siamoperché è stata una buona prestazione. Volevamo fare una bella partita davanti al nostro pubblico e in vista della finale di Coppa Italia. L’è unimportante e così è ...

L'ha vinto anche la seconda gara e si è meritata il viaggio a Istanbul. Per i rossoneri solo ... L'ex Schalke prova a restare in campo ma, acciaccato, getta lae chiede il cambio. Colto ...Poi mistercambia inserendo le titolarissime e prima con Cinotti accorcia e le distanze, ... Settimana prossima al Tre Fontane contro l', la festa con la premiazione per lo scudetto. Milan - ...... di gara o formali: tra le ultime collaborazioni, Real Madrid X Zegna , Juventus x Palace ,x ... come Kaia Gerber , che le abbina col calzino in. A vincere sul campo della moda è ...

LIVE - Femminile, Roma-Inter 2-1: Roman ribalta la partita Il Romanista

La Roma femminile si gode la festa scudetto Dopo la vittoria contro l’Inter al Tre Fontane ha preso il via la cerimonia di premiazione per lo Scudetto vinto dalla Roma. 17:02 – Parola a mister Spugna: ...L'Inter Women passa in vantaggio con il gol di Chawinga al 63' ma la Roma prima pareggia con Bartoli al 72' e poi trova il gol vittoria a tempo scaduto ...