Sporting Lisbona-Benfica domenica 21 maggio 2023 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Confermata la squalifica di Adan

Commenta per primo Dopo essere stato un obiettivo del Liverpool , il centrocampista dello, Manuel Ugarte , interessa anche ad altri club di Premier. Secondo la testata portoghese Record, il Chelsea si è unito all'Aston Villa nella corsa per ingaggiare il 22enne e ...Il Milan ha poi ottimi rapporti con il Lille, come testimoniato dalla sinergia per la soluzione del caso Leao con lo. Le grandi manovre di Maldini & C. sono soltanto ...E non si tralascino, poi, gli ottimi rapporti con il Lilla: l'ultima prova è arrivata dalla sinergia per la soluzione del caso Leao con lo. PROMO FLASH: segui il cammino delle ...

Sporting Lisbona-Benfica (domenica 21 maggio 2023 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Conf... Infobetting

Vale 55 milioni netti (compreso l'accordo col club francese per la multa da pagare allo Sporting) il sì del portoghese, che fa endorsement per ...L'Arsenal vuole il centrocampista difensivo del Benfica, Florentino Luis. O Jogo riferisce che il giocatore è osservato dai gunners, con Milan e Napoli alla finestra.