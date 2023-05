Sport in tv oggi sabato 20 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023)20ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia con una tappa sulla carta interlocutoria, mentre i Mondiali di ginnastica ritmica assegneranno le prime medaglie con le finali del concorso generale individuale e a squadre. Da non perdere gli Internazionali d’Italia per gli amanti del tennis e il terzo giro del PGA Championship per gli appassionati di golf. Da seguire le Finali della Champions League di volley a Torino. Spazio alla Coppa del Mondo di nuoto di fondo (a Cagliari), di scherma, di arrampicataiva. Avanzano i Mondiali di hockey ghiaccio. Abbuffata di calcio italiano ed esterno, si assegna lo scudetto di pallamano maschile e va in scena la gara-2 della finale scudetto di pallanuoto maschile. In serata Alessio Lorusso difenderà la cintura europea dei ...