Spalletti | «Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio e non ho ricevuto offerte da altre squadre»

(Di sabato 20 maggio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, nella conferenza di presentazione della sfida contro l’Inter ha dovuto rispondere a diverse domande riguardo al suo futuro, al rapporto col presidente De Laurentiis e alle sue dichiarazioni «Tarpare le ali sinceramente non lo so cosa vuole dire. Non è inerente a quello che ci siamo detti a cena. Per quel che riguarda quello che avrò da fare io, non ci vogliono un paio d’ali ma un paio di stivali. Non ho da volare daa parte io». Poi incalzato da nuove domande ribadisce, contraddicendo molte delle notizie uscite meglio ultimi giorni «Non c’è stata necessità di fare alcuna trattativa. Non hoalcundi, non ho da pagarea clausola, Non è vero che hoper ...

De Laurentiis pensa a Benitez De Laurentiis dà l'appuntamento in Trentino, maparla diSegue servizio completo PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto del Napoli in ......cominciare la conferenza stampa di Lucianoalla vigilia di Napoli - Inter e in piena tempesta mediatica sul suo futuro a Napoli. Le parole di De Laurentiis. "Tarpare le ali sinceramente...ha " ancora " dato il suo definitivo ok per mettere la parola fine su quella che è diventata, a tutti gli effetti, una telenovela che tiene in apprensione migliaia di tifosi in ogni ...

De Laurentiis: “Spalletti Non posso tarpare le ali a nessuno. Bisogna essere grati” Corriere dello Sport

"Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ...Spalletti: "Il livello qui è top nel sentimento che si vive quotidianamente, c'è un ambiente che a volte creda delle difficoltà e una città che rimette a ...