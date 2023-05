Spalletti | ' Mi servono gli stivali | non le ali Quello che ci siamo detti a cena lo chiarirà la società'

De Laurentiis: 'Non tarpo le ali a nessuno' Napoli -: il grande gelo. Rinnovo in bilico. De Laurentiis pensa a Benitez De Laurentiis dà l'appuntamento in Trentino, ma non parla di...- sottolinea Cammaroto -ha offerte dall'estero, parliamo di proposte importanti e ... per vincere a Napolialtre capacità, di carattere e motivazionali in primis. - riferisce ......famosa cena di pochi giorni fa tra De Laurentiis e lo stesso tecnico 'Le parole dette da... Tuttavia, verrà a Napoli con tanta voglia di conquistare i punti cheper consolidare la ...

Napoli, Spalletti sul futuro: "Per quello che devo fare, non servono ali. Ma stivali" TUTTO mercato WEB

Spalletti: "Il livello qui è top nel sentimento che si vive quotidianamente, c'è un ambiente che a volte creda delle difficoltà e una città che rimette a ...Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, attraverso l'editoriale su napolimagazine.com, ha parlato dei possibili sostituti di Spalletti rivelando un retroscena ... per vincere a Napoli servono altre ...