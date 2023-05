Spalletti | «Inter | complimenti! Resta l’unica da battere Mio futuro…»

(Di sabato 20 maggio 2023)alla vigilia di Napoli-in conferenza stampa ha parlato della partita e risposto soprattutto alle domande legate al suo futuro, rispondendo anche al presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. FUTURO INCERTO – Lucianoha risposto riguardo il suo futuro: «Mio futuro? Dovete chiedere al presidente. questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti una settimana fa a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì. I tifosi vogliono che resti? Non bisogna nascondersi dietro di loro. Lo dirà la società, ce lo siamo detti a cena una settimana fa. Non c’è da fare nessuna ...

...per primo Tanta attesa per la conferenza stampa di Luciano. Un futuro in bilico, De Laurentiis che ne ha parlato quasi dandogli l'addio e nel frattempo domani il Napoli affronterà l'Luciano- calciomercato.itTante le tematiche alla vigilia di Napoli -, raccontate da Lucianoin conferenza stampa: 'Tarpare le ali non so cosa vuol dire, dovete chiederlo a ...Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'del suo futuro Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, TARPARE LE ALI - "Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa ...

Verso Napoli-Inter, la conferenza di Spalletti LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è sempre più lontano dal club azzurro. Conferenza stampa dai toni forti a Napoli alla ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Ecco il dietro le quinte di "Napoli Magazine" della conferenza stampa a Castel Volturno di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della partita di Serie A contro ...